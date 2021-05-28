Пакунок малюка: 84% бюджетних грошей на закупівлі витратили непрозоро

Протягом останніх трьох років на закупки “пакунків малюка” нераціонально витратили понад 129 млн грн з держбюджету.

Про це повідомляється у звіті Рахункової палати.

Так, “пакети малюка” в Україні було вирішено закупляти під виглядом проектів міжнародної технічної допомоги.

Як з’ясувалося, цієї допомоги фактично не було, проте послуги міжнародного посередника оплачувалися за рахунок бюджету України.

У звіті також повідомили, що протягом 2018-2021 років на проект було виділено 2,5 млрд гривень.

Їх витратили на 587 тис. “бебі-боксів” та виплати грошових компенсацій батькам 83 тисяч малюків, які не отримали матеріальну допомогу.

В цілому, за даними Рахункової палати, 84% з виділених грошей (2,1 мільярда гривень) використали без прозорої системи закупівлі та в неконкурентний спосіб.

Пакунок малюка

Програма Пакунок малюка – це великий набір для догляду за новонародженим, який батькам видають у пологовому будинку.

Вартість і наповнення набору змінювалися протягом трьох років.

Наразі вартість пакунка малюка – це три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років, тобто 5 763 гривні.

Джерело: Рахункова палата