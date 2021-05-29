В Киеве возле торгового центра Ocean Plaza, расположенного возле метро Лыбедская, завершили первый этап ремонтных работ.

Движение транспорта на улице Антоновича в настоящее время восстановили. 27 мая возле Лыбедской прорвало водопровод — всю улицу залило водой, а также появились немалые трещины на асфальте.

Аварийные бригады разрыли огромную яму (на месте повреждения), демонтировали трубы и заменили участок поврежденной сети.

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Сейчас ремонтные работы продлят — из-за того, что такой случай произошел во второй раз за последний год, то вблизи места повреждения также заменят 100 м трубопровода.

Потоп на Антоновича

27 мая возле Лыбедской произошел потоп. Это уже второй раз возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве произошел прорыв водопровода.

На проезжей части образовалось озеро, а также треснул асфальт. По этой причине улице Антоновича ограничивали движение транспорта.

Источник: Киевтеплоэнерго