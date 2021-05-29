У Києві біля торгового центру Ocean Plaza, розташованого біля метро Либідська, завершили перший етап ремонтних робіт.
Рух транспорту на вулиці Антоновича наразі відновили. 27 травня біля Либідської прорвало водопровід – всю вулицю залило водою, а також з’явилися чималі тріщини на асфальті.
Аварійні бригади розрили величезну яму (на місці пошкодження), демонтували труби та замінили ділянку пошкодженої мережі.
Наразі ремонтні роботи продовжать – через те, що такий випадок стався вдруге за останній рік, то поблизу місця пошкодження також замінять 100 м трубопроводу.
Потоп на Антоновича
27 травня біля Либідської стався потоп. Це вже вдруге біля торгового центру Ocean Plaza у Києві стався прорив водопроводу.
На проїжджій частині утворилося озеро, а також тріснув асфальт. З цієї причини вулиці Антоновича обмежували рух транспорту.
Джерело: Київтеплоенерго