У Києві біля торгового центру Ocean Plaza, розташованого біля метро Либідська, завершили перший етап ремонтних робіт.

Рух транспорту на вулиці Антоновича наразі відновили. 27 травня біля Либідської прорвало водопровід – всю вулицю залило водою, а також з’явилися чималі тріщини на асфальті.

Аварійні бригади розрили величезну яму (на місці пошкодження), демонтували труби та замінили ділянку пошкодженої мережі.

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Наразі ремонтні роботи продовжать – через те, що такий випадок стався вдруге за останній рік, то поблизу місця пошкодження також замінять 100 м трубопроводу.

Потоп на Антоновича

27 травня біля Либідської стався потоп. Це вже вдруге біля торгового центру Ocean Plaza у Києві стався прорив водопроводу.

На проїжджій частині утворилося озеро, а також тріснув асфальт. З цієї причини вулиці Антоновича обмежували рух транспорту.

Джерело: Київтеплоенерго