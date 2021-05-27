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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Возле Ocean Plaza снова прорвало водопровод: движение транспорта ограничили

Возле Ocean Plaza снова прорвало водопровод: движение транспорта ограничили

Возле ТЦ Ocean Plaza в Киеве снова потоп — произошел прорыв водопровода на улице Антоновича, 176. На месте уже работают аварийные службы.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, движение сейчас перекрыто.

В соцсетях очевидцы делятся происходящим возле торгового центра. На видео видно, что напротив Ocean Plaza образовалось озеро прямо на проезжей части.

В Киевпастрансе сообщили, что в связи с этим задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по ул. Антоновича 176 по техническим причинам.

— Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевской, №12 до улицы Саперно-Слобидской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбидскую площадь. Движение автобусов №27, 51, 52 организовано на Демеевскую площадь, №20 курсирует без заезда на Лыбидскую площадь, через ул. Колпака, – отметили в компании.

В КГГА сообщили, что коммунальщики начали откачивать воду. После этого продлятся ремонтные работы. Их планируют завершить в течение суток. Движение транспорта в месте аварии временно ограничили.

  • Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод
  • Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод
  • Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод
  • Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод
  • Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод
  • Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод
Возле Ocean Plaza снова прорвало водопровод: движение транспорта ограничили / 3 фотографии

Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм ввели в эксплуатацию в 1987 году.

Утечка воды произошла вблизи места повреждения в январе 2020 года. Тогда возле ТРЦ Ocean Plaza обнаружили эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.

В ходе проведения ремонтных работ заменили только поврежденный участок трубопровода длиной 23 метра.

Также на прилегающих к торговому центру улицах образовались автомобильные пробки.

Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод

Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza

В январе 202о года на Лыбедской в Киеве прорвало теплотрассу возле Ocean Plaza.

Из-за этого горячей водой затопило дорогу и первый этаж торгового центра.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Киева читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источники: КГГА, Патрульная полиция

Фото: МВД

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