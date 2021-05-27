Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод

Возле ТЦ Ocean Plaza в Киеве снова потоп — произошел прорыв водопровода на улице Антоновича, 176. На месте уже работают аварийные службы.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, движение сейчас перекрыто.
В соцсетях очевидцы делятся происходящим возле торгового центра. На видео видно, что напротив Ocean Plaza образовалось озеро прямо на проезжей части.
В Киевпастрансе сообщили, что в связи с этим задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по ул. Антоновича 176 по техническим причинам.
— Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевской, №12 до улицы Саперно-Слобидской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбидскую площадь. Движение автобусов №27, 51, 52 организовано на Демеевскую площадь, №20 курсирует без заезда на Лыбидскую площадь, через ул. Колпака, – отметили в компании.
В КГГА сообщили, что коммунальщики начали откачивать воду. После этого продлятся ремонтные работы. Их планируют завершить в течение суток. Движение транспорта в месте аварии временно ограничили.
Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм ввели в эксплуатацию в 1987 году.
Утечка воды произошла вблизи места повреждения в январе 2020 года. Тогда возле ТРЦ Ocean Plaza обнаружили эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.
В ходе проведения ремонтных работ заменили только поврежденный участок трубопровода длиной 23 метра.
Также на прилегающих к торговому центру улицах образовались автомобильные пробки.
Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza
В январе 202о года на Лыбедской в Киеве прорвало теплотрассу возле Ocean Plaza.
Из-за этого горячей водой затопило дорогу и первый этаж торгового центра.
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