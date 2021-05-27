Потоп возле Ocean Plaza в Киеве — снова прорвало водопровод

— Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демеевской, №12 до улицы Саперно-Слобидской, №50 до Демеевской площади, №43 без заезда на Лыбидскую площадь. Движение автобусов №27, 51, 52 организовано на Демеевскую площадь, №20 курсирует без заезда на Лыбидскую площадь, через ул. Колпака, – отметили в компании.

В КГГА сообщили, что коммунальщики начали откачивать воду. После этого продлятся ремонтные работы. Их планируют завершить в течение суток. Движение транспорта в месте аварии временно ограничили.











Возле Ocean Plaza снова прорвало водопровод: движение транспорта ограничили / 3 фотографии

Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм ввели в эксплуатацию в 1987 году.

Утечка воды произошла вблизи места повреждения в январе 2020 года. Тогда возле ТРЦ Ocean Plaza обнаружили эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.

В ходе проведения ремонтных работ заменили только поврежденный участок трубопровода длиной 23 метра.

Также на прилегающих к торговому центру улицах образовались автомобильные пробки.

Прорыв теплотрассы возле Ocean Plaza

В январе 202о года на Лыбедской в Киеве прорвало теплотрассу возле Ocean Plaza.

Из-за этого горячей водой затопило дорогу и первый этаж торгового центра.

Другие новости о чрезвычайных происшествиях Киева читайте в материалах на сайте Факты ICTV.