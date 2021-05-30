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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На День Киева в столице запустили парусную регату

На День Киева в столице запустили парусную регату

30 мая украинцы отмечают ежегодный праздник — День Киева. По этой причине в столице запланировано несколько праздничных мероприятий.

В частности на Киевском речном вокзале возле причала №6 (возле церкви святого Николая) запустили парусную регату среди крейсерских яхт.

В этом году в ежегодной парусной регате в Киеве приняли участие по меньшей мере 10 крейсерских яхт.

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Планируется, что в 16.00 состоится закрытие соревнований парусной регаты и торжественная церемония награждения.

Впервые яхтсмены вышли в День Киева в акваторию столичного парусного стадиона в 1995 году, устроив круглосуточные гонки Княжа регата или 24 часа Киева.

День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
День Киева 2021: в столице запустили парусную регату
На День Киева в столице запустили парусную регату / 7 фотографий

День Киева

В 2021 году украинцы отмечают День Киева. В столице проводят праздничные мероприятия по этому поводу.

Основными локациями с торжествами стала Арка дружбы народов и Певческое поле. Полную программу мероприятий на День Киева 2021 — смотрите в материале на сайте Факты ICTV.

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