В Виннице с 1 июня 2021 года подорожает проезд в маршрутных такси. Теперь местные жители должны платить 10 грн.

Решение приняли местные власти из-за подорожания всех составляющих тарифа и значительного падения пассажиропотока на 62,1%, возникшего вследствие введения карантина.

В то же время утвержден тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров в присоединенные к Виннице общины — маршруты №30а и №30Б.

Такой цена будет и на ночном маршруте №25н, который перевозит пассажиров с 22.00 до 6.00.

Подорожание транспорта в Киеве

Представители Киевского метрополитена обратились к властям столицы с просьбой пересмотреть цены на проезд.

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В то же время, по информации мэра городов Виталия Кличко, до 20-25 грн стоимость проезда в транспорте точно поднимать не будут.

Подробнее о ценах на проезд в транспорте читайте на Фактах ICTV.

Источник: Винницкий городской совет