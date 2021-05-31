У Вінниці з 1 червня 2021 року здорожчає проїзд у маршрутних таксі. Тепер місцеві мешканці мають платити 10 грн.

Рішення ухвалила місцева влада через здорожчання усіх складових тарифу та значне падіння пасажиропотоку, на 62,1%, яке виникло внаслідок запровадження карантинних обмежень.

Водночас затверджено тариф 12 грн за одну поїздку на перевезення пасажирів до приєднаних до Вінниці громад – маршрути №30А та №30Б.

Такою ціна буде і на нічному маршруті №25Н, який перевозить пасажирів з 22.00 до 6.00.

Здорожчання транспорту у Києві

Представники Київського метрополітену звернулися до влади столиці з проханням переглянути ціни на проїзд.

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Водночас, за інформацією мера міст Віталія Кличка, до 20-25 грн вартість проїзду у транспорті точно не підвищуватимуть.

Детальніше про ціни на проїзд у транспорті читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Вінницька міська рада