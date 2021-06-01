Головний критерій – таланти: як відбиратимуть студентів для президентського університету

Студентів для навчання в президентському університеті на першому етапі відбиратимуть за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Але головним критерієм відбору будуть таланти.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення, поглиблених знань, креативності, здатності довести, що людина є найкращою. Це найбільший критерій. Ми стартуватимемо з ЗНО як елемента ранжування — з математики або іншого предмету. Але це тільки початок, – пояснив він.

Також міністр додав, що спочатку за результатами ЗНО відберуть 1-2 тис. вступників. А після цього на них чекатимуть інші етапи відбору, щоб виділити 20 людей, на яких буде покладена велика місія в майбутньому — формувати майбутнє держави.

Президентський університет

31 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету.

У навчальному закладі готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

Освіта у президентському університеті буде безкоштовною.

Джерело: Дом

Фото: Міносвіти