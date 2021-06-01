В Украине 1 июня состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе. Участие в тестировании приняли 222 533 человека.

При этом 75 участников ВНО не допустили к пунктам тестирования, из них 12 — из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут или не смогли принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого в течение 5 дней после тестирования нужно подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

С задачами сертификационных работ можно ознакомиться в разделе ВНО-2021. Завтра, 2 июня, в этом же разделе будут размещены правильные ответы к тестам. Результаты тестирования по украинскому языку/ украинскому языку и литературе будут известны к 25 июня.

ВНО в 2021 году

Основная сессия ВНО-2021 стартовала 21 мая 2021 года, школьники сдавали химию.

После украинского языка и литературы ученики будут сдавать историю Украины. Тестирование запланировано на 6 июня.