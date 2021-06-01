В Україні 1 червня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури. Участь у тестуванні взяли 222 533 особи.

Водночас 75 учасників ЗНО не допустили до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

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Для учасників, які з поважних причин не зможуть або не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього протягом 5 днів після тестування потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Із завданнями сертифікаційних робіт можна ознайомитися в розділі ЗНО-2021. Завтра, 2 червня, у цьому ж розділі будуть розміщені правильні відповіді до тестів. Результати тестування з української мови/української мови та літератури будуть відомі до 25 червня.

ЗНО у 2021 році

Основна сесія ЗНО-2021 стартувала 21 травня 2021 року, школярі здавали хімію.

Після української мови та літератури учні здаватимуть історію України. Тестування заплановано на 6 червня.