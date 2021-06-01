По данным опроса Центра Разумкова, 60% украинцев оценивают экономическую ситуацию в стране как очень плохую или плохую.

Еще 32% считают, что она не плохая и не хорошая и только 5% ответили, что считают экономическое положение Украины хорошим.

Зато эти данные несколько лучше опроса зимой, тогда почти 70% назвали экономическую ситуацию в Украине очень плохой.

Также украинцы стали лучше оценивать благосостояние своих семей, 32% оценили финансовое положение семьи как плохое, 48% как не плохое и не хорошее, а 14% считают хорошим.

В начале года хорошо оценивали свое благосостояние лишь 7% респондентов.

Отношение к домашнему насилию

По данным опроса UNFPA Ukraine, все больше граждан и гражданок Украины меняют свое отношение к гендерно-обусловленному и домашнему насилию и отказываются от стереотипов.

Детали данных опроса о домашнем насилии смотрите в материале Фактов ICTV.