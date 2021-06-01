Як змінилось ставлення українців до економічної ситуації в країні – опитування

За даними опитування центру Разумкова, 60% українців оцінюють економічну ситуацію в країні як дуже погану або погану.

Ще 32% вважають, що вона не погана і не добра і лише 5% відповіли, що вважають економічне становище України добрим.

Натомість ці дані є дещо кращими за опитування взимку, тоді майже 70% назвали економічну ситуацію в України дуже поганою.

Також українці стали краще оцінювати добробут своїх родин, 32% оцінили фінансове становище родини як погане, 48% як не погане і не добре, а 14% вважають його добрим.

На початку року добре оцінювали свій добробут лише 7% респондентів.

Ставлення до домашнього насильства

За даними опитування UNFPA Ukraine, все більше громадян та громадянок України змінюють своє ставлення до гендерно-зумовленого та домашнього насильства і відмовляються від стереотипів.

Деталі даних опитування про домашнє насильство дивіться в матеріалі Фактів ICTV.