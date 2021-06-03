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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Мы не всегда позади: другие страны заказывают у Украины концепцию Дії

президент зеленський

Другие страны заказывают у Украины концепцию приложения Дія, сообщил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком президент Владимир Зеленский.

По его словам, об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед, — подчеркнул Зеленский.

В тоже время о том, какие страны заказали концепцию портала Дія, пока не сообщается.

Чат бот СВОИ

20 мая Министерство цифровой трансформации запустило цифровую платформу СВОИ, которая призвана помочь украинцам в коммуникации с местными властями.

Он содержит конструктор сайтов для местных общин, а также чат-бот, в котором есть три функции для простых граждан: Услуги Моя община и Я + Власть.

О том, как пользоваться чат-ботом СВОИ, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

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