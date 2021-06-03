Інші держави замовляють в України концепцію застосунку Дія, повідомив на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку президент Володимир Зеленський.

За його словами, про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємось вперед, – наголосив Зеленський.

Натомість про те, які країни замовили концепцію порталу Дія, поки не повідомляється.

Чат-бот СВОЇ

20 травня Міністерство цифрової трансформації запустило цифрову платформу СВОЇ , яка покликана допомогти українцям у комунікації з місцевою владою.

Він містить конструктор сайтів для місцевих громад, а також чат-бот, у якому є три функції для простих громадян: Послуги, Моя громада та Я+Влада.

Про те, як користуватись чат-ботом СВОЇ, читайте в матеріалі Фактів ICTV.