Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Ми не завжди позаду: інші країни замовляють в України концепцію Дії

президент зеленський

Інші держави замовляють в України концепцію застосунку Дія, повідомив на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку президент Володимир Зеленський.

За його словами, про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємось вперед, – наголосив Зеленський.

Натомість про те, які країни замовили концепцію порталу Дія, поки не повідомляється.

Чат-бот СВОЇ

20 травня Міністерство цифрової трансформації запустило цифрову платформу СВОЇ , яка покликана допомогти українцям у комунікації з місцевою владою.

Він містить конструктор сайтів для місцевих громад, а також чат-бот, у якому є три функції для простих громадян: Послуги, Моя громада та Я+Влада.

Про те, як користуватись чат-ботом СВОЇ, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка