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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Прикривався посадою в структурі ООН: СБУ затримала завербованого “ДНР” агента

Прикривався посадою в структурі ООН: СБУ затримала завербованого “ДНР” агента

Контррозвідка СБУ затримала завербованого представниками “міністерства державної безпеки ДНР” мешканця Донеччини, який намагався передати важливу інформацію ворожим спецслужбам.

Слідчі встановили, що на момент затримання він працював у громадській організації, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

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Розвідник намагався вкрасти інформацію на завдання кураторів про розташування та охорону об’єктів ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС у Донецькій області.

Також завербований ворожими спецслужбами українець мав передавати дані про переміщення та кількість військової техніки та особовий склад українських військ у зоні ООС.

Ворожому агенту повідомили підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації за ч. 1 ст 258-3  Кримінального кодексу.

Розвідники ДНР

10 травня Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього бойовика “ДНР”, який намагався вкрасти інформацію про українське озброєння.

У затриманого найманця знайшли військовий квиток “ДНР” та посвідчення так званої “Громадської організації ветеранів Новоросії”.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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