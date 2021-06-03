Контррозвідка СБУ затримала завербованого представниками “міністерства державної безпеки ДНР” мешканця Донеччини, який намагався передати важливу інформацію ворожим спецслужбам.

Слідчі встановили, що на момент затримання він працював у громадській організації, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

Розвідник намагався вкрасти інформацію на завдання кураторів про розташування та охорону об’єктів ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС у Донецькій області.

Також завербований ворожими спецслужбами українець мав передавати дані про переміщення та кількість військової техніки та особовий склад українських військ у зоні ООС.

Ворожому агенту повідомили підозру у створенні терористичної групи чи терористичної організації за ч. 1 ст 258-3 Кримінального кодексу.

Розвідники ДНР

10 травня Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього бойовика “ДНР”, який намагався вкрасти інформацію про українське озброєння.

У затриманого найманця знайшли військовий квиток “ДНР” та посвідчення так званої “Громадської організації ветеранів Новоросії”.