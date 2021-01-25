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Факты / Происшествия
Рогожінська Анастасія |

СБУ задержала разведчика “ЛНР”

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

СБУ затримала розвідника “ЛНР”

Житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому 3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады “ЛНР”.

Впоследствии продолжил преступную деятельность на должности разведчика в составе так называемой отдельной разведывательной роты второго армейского корпуса “народной милиции ЛНР”.

Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о уведомлении о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

23 января СБУ задержала сепаратиста Эдуарда Коваленко, который признался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и “ЛНР”.

По требованию агентов ФСБ он занимался организацией массовых протестов, в частности, против повышения тарифов и вступления Украины в НАТО.

Также задержан Эдуард Коваленко признался, что у него было два псевдонима: Кузнецов и Джигурда.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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