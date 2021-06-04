Индексировать пенсии хотят ежегодно 1 сентября — законопроект Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики предлагают ежегодно индексировать пенсии украинцам 1 сентября.

Об этом во время часа вопросов правительству сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Министерство разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады проект закона №4668, которым возобновляется индексация пенсий для всех категорий граждан и устанавливается дата индексации 1 сентября — отметила она.

Марина Лазебная объяснила, что в 2017 году было изменено пенсионное законодательство таким образом, что дата ежегодной индексации пенсий, которым было 1 марта, изъяли.

Кроме того, для отдельных категорий пенсионеров научных сотрудников, госслужащих, работников органов местного самоуправления индексация вообще была остановлена.

Индексация пенсий

В июле этого года индексацию пенсий проведут для 1 млн украинцев. По словам Марины Лазебной, на индексацию выплат могут рассчитывать граждане, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также те, кто получает ее в минимальном размере.

В то же время по состоянию на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3 725 грн.