В июле этого года индексацию пенсий проведут для 1 млн украинцев. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Она отметила, что на индексацию выплат могут рассчитывать граждане, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также те, кто получает ее в минимальном размере.

— С 1 марта пенсии были проиндексированы на 11% для 8 млн пенсионеров. В июле будет индексация еще для 1 млн. Поэтому в целом повышение пенсий в этом году получат 10,5 млн пенсионеров, — отметила она.

Министр добавила, что по состоянию на 1 апреля этого года средний размер пенсии составляет 3 725 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,5%, или на 555 грн.

Также Марина Лазебная добавила, что Минсоцполитики разработало и подало на рассмотрение Верховной Рады проект закона №4668, которым восстанавливается индексация для всех категорий граждан и устанавливается дата индексации 1 сентября.

Перерасчет пенсий украинцам

С 1 июня в Украине автоматически пересчитают пенсии гражданам, которые продолжают работать. Доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.

На перерасчет выплат претендуют украинцы, которые после назначения пенсии продолжали работать и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа, а также те, кто получил меньше 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.