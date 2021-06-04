Індексувати пенсії хочуть щороку 1 вересня – законопроект Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики пропонують щороку індексувати пенсії українцям 1 вересня.

Про це під час години запитань до уряду повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Міністерство розробило і подало на розгляд Верховної Ради проект закону №4668, яким відновлюється індексація пенсій для всіх категорій громадян і встановлюється дата індексації 1 вересня – зазначила вона.

Марина Лазебна пояснила, що у 2017 році було змінено пенсійне законодавство у такий спосіб, що дату щорічної індексації пенсій, яким було 1 березня, вилучили.

Крім того, для окремих категорій пенсіонерів наукових співробітників, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування індексацію взагалі було зупинено.

Індексація пенсій

У липні цього року індексацію пенсій проведуть для 1 млн українців. За словами Марини Лазебної, на індексацію виплат можуть розраховувати громадяни, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також ті, хто отримує її в мінімальному розмірі.

Водночас станом на 1 квітня цього року середній розмір пенсії становить 3 725 грн.