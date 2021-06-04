Пенсионеры от 75 до 80 лет получат доплаты — когда и сколько

Начиная с 1 октября, украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат доплату в размере 400 грн.

Минимальная пенсия для граждан этого возраста будет установлена на уровне 2500 грн.

Об этом в парламенте сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

В то же время пенсионерам старше 80 лет правительство продолжило выплаты в размере 500 грн и 2600 грн минимальной пенсии.

Также, начиная с 1 декабря, минимальную пенсию 2600 грн будут получать все пенсионеры старше 65 лет.

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Дополнительные соцпрограммы для пенсионеров

адресная помощь для 2,4 млн пенсионеров старше 75 лет;

это ежемесячные компенсационные выплаты для 0,5 млн человек, у которых страховой стаж 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин;

целевые доплаты для 1,7 млн пенсионеров с низкими размерами зарплат, которые они получали в период их трудовой деятельности.

Уже с 2022 года эти фиксированные размеры будут индексироваться и таким образом увеличиваться.