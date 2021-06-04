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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Пенсіонери від 75 до 80 років отримають доплати – коли і скільки

Пенсіонери від 75 до 80 років отримають доплати – коли і скільки

Починаючи з 1 жовтня, українські пенсіонери віком від 75 до 80 років отримають доплату в розмірі 400 грн.

Мінімальну пенсію для громадян цього віку буде встановлено на рівні 2500 грн.

Про це в парламенті повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Водночас пенсіонерам, старшим 80 років, уряд продовжив виплати в розмірі 500 грн та 2600 грн мінімальної пенсії.

Також, починаючи з 1 грудня, мінімальну пенсію 2600 грн отримуватимуть всі пенсіонери, старші 65 років.

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Додаткові соцпрограми для пенсіонерів

  • адресна допомога для 2,4 млн пенсіонерів старшиз від 75 років;
  • це щомісячні компенсаційні виплати для 0,5 млн осіб, у яких страхового стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків;
  • цільові доплати для 1,7 млн пенсіонерів з низькими розмірами зарплат, які вони отримували в період їх трудової діяльності.

Вже з 2022 року ці фіксовані розміри індексуватимуться і таким чином збільшуватись.

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