У липні цього року індексацію пенсій проведуть для 1 млн українців. Про це під час години запитань до уряду повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що на індексацію виплат можуть розраховувати громадяни, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також ті, хто отримує її в мінімальному розмірі.

– З 1 березня пенсії було проіндексовано на 11% для 8 млн пенсіонерів. У липні буде індексація ще для 1 млн. Тому загалом підвищення пенсій цього року отримають 10,5 млн пенсіонерів, – зазначила вона.

Міністр додала, що станом на 1 квітня цього року середній розмір пенсії становить 3 725 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 17,5%, або на 555 грн.

Також Марина Лазебна додала, що Мінсоцполітики розробило і подало на розгляд Верховної Ради проект закону №4668, яким відновлюється індексація для всіх категорій громадян і встановлюється дата індексації 1 вересня.

Перерахунок пенсій українцям

З 1 червня в Україні автоматично перерахують пенсії громадянам, які продовжують працювати. Доплати за квітень і травень пенсіонери зможуть отримати заднім числом.

На перерахунок виплат претендують українці, які після призначення пенсії продовжували працювати і мають не менше, ніж 24 місяці страхового стажу, а також ті, хто отримав менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії минуло щонайменше два роки.