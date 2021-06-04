ВНО по истории Украины в этом году состоится 4 июня. Адреса пунктов тестирования и время указаны на приглашении-пропуске участников.

Участников ВНО не пустят в аудитории, если они прибудут позже указанного времени.

ВНО по истории Украины 2021 — список необходимых документов

Сертификат ВНО (оригинальный документ);

Приглашение-пропуск;

Паспорт или другой документ, номер которого указан в сертификате ВНО.

Для участия во внешнем независимом оценивании обязательно нужно иметь все три документа. При отсутствии хотя бы одного из них лицо не может быть допущено к тестированию.

Приглашение-пропуск участники должны самостоятельно сформировать и распечатать в личном кабинете на странице УЦОКО.

Что с собой брать на ВНО по истории Украины

Для участия в ВНО по истории Украины также нужно взять с собой ручку черного цвета. Центр оценивания качества образования советует запастись двумя или тремя ручками.

Также разрешается приносить воду в бутылках, однако тара должна быть без этикетки.

Запрещено на момент прохождения оценивания иметь с собой любые устройства, печатные или рукописные материалы. Личные вещи можно будет оставить в специально отведенном месте в аудитории.

Как узнать свой балл ВНО по истории Украины 2021

Результаты ВНО по истории Украины участники узнают до 25 июня на собственных информационных страницах. Определить примерный балл можно досрочно, сверив свой черновик с официальными правильными ответами, которые публикуют вскоре после проведения ВНО.

Сертификационная работа будет оцениваться по шкале 100-200 баллов. Выпускники школ, которые выбрали ВНО по истории Украины для прохождения ГИА, также получат оценку по шкале 1-12 баллов.

ВНО по украинскому языку и литературе

1 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе, на которое зарегистрировалось более 250 тыс. человек. На следующий день, 2 июня, появились правильные ответы к тестированию.

Подробнее о ВНО по украинскому языку и литературе и где искать правильные ответы, читайте на Фактах ICTV.