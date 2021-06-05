Двое россиян незаконно переплыли границу Украины, чтобы отдохнуть в Одессе

Неподалеку от населенного пункта Лукашевка украинские пограничники задержали двух граждан Российской Федерации. Мужчины незаконно пересекли границу Украины, переплыв реку Ворсклу.

У них с собой было только водительское удостоверение и рюкзак, в котором были личные вещи. По словам граждан РФ, они хотели отдохнуть в Одессе на Черноморском побережье.

Мужчины выбрали незаконный путь пересечения российско-украинской границы из-за ограничений карантина. Вскоре пограничники выяснили, что одному россиянину уже запрещали в 2019 году въезд в Украину на три года за нарушение законодательства.

По данным Госпогранслужбы, тогда мужчина в аэропорту Жуляны выкрикивал оскорбления относительно государства, а затем совершил провокационные действия относительно попытки дальнейшего нападения на пограничников.

Мужчин задержали для выяснения всех обстоятельств. Им грозит по меньшей мере административная ответственность. Кроме этого, им будет запрещен въезд в Украину минимум на пять лет.

Украинец пытался вывезти дорогие лекарства

На границе с Польшей украинец пытался вывезти лекарства, которые спрятал в автомобиле. Общая сумма 300 ампул дорогих лекарств составляет более 10 млн грн.

35-летний мужчина рассказал, что его попросили перевезти лекарства через границу, однако стоимость препаратов он не знал. По данному факту составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.