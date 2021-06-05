Двоє росіян незаконно перепливли кордон України, щоб відпочити в Одесі

Неподалік від населеного пункту Лукашівка українські прикордонники затримали двох громадян Російської Федерації. Чоловіки незаконно перетнули кордон України, перепливши річку Ворсклу.

У них з собою було лише посвідчення водія та рюкзак, в якому були особисті речі. За словами громадян РФ, вони хотіли відпочити в Одесі на Чорноморському узбережжі.

Чоловіки обрали незаконний шлях перетину російсько-українського кордону через обмеження карантину. Згодом прикордонники з’ясували, що одному росіянину вже забороняли у 2019 році в’їзд в Україну на три роки за порушення законодавства.

За даними Держприкордонслужби, тоді чоловік в аеропорту Жуляни викрикував образи щодо держави, а згодом здійснив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонників.

Чоловіків затримали для з’ясування всіх обставин. Їм загрожує щонайменше адміністративна відповідальність. Крім цього, їм буде заборонений в’їзд в Україну щонайменше на п’ять років.

Українець намагався вивезти дорогі ліки

На кордоні з Польщею українець намагався вивезти ліки, які заховав у автомобілі. Загальна сума 300 ампул дорогих ліків становить понад 10 млн грн.

35-річний чоловік розповів, його попросили перевезти ліки через кордон, проте вартість препаратів він не знав. За цим фактом склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України.