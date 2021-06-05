МАУ приостановила старт рейсов между Украиной и Польшей

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины сообщила об изменении своих планов относительно восстановления полетов в Польшу с 18 июня 2021 года.
Такое решение приняли руководители авиакомпании из-за того, что возникла необходимость облета территории Беларуси, а также последующего перераспределения пассажиропотока.
В авиакомпании отмечают, что в случае восстановления спроса на рейсы, следующие с пересадкой в Польше или Украине, планируют восстановить.
Для пассажиров, которые купили билеты, предлагают несколько вариантов относительно их применения: изменить дату путешествия на рейсы МАУ в течение действия билета при условии снятия ограничений аэропортом, обменять билет на промо-код с дополнительным 25% бонусом или вернуть свои средства.
Украина прекратила авиасообщение с Беларусью
После принудительной посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабмин с точки зрения безопасности украинцев и иностранных пассажиров.
Это решение поддержали Соединенные Штаты Америки. Также вскоре правительство США приостановило авиасообщение с Беларусью. Кроме того, США готовят санкции против Беларуси.
Источник: МАУ