МАУ приостановила старт рейсов между Украиной и Польшей

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины сообщила об изменении своих планов относительно восстановления полетов в Польшу с 18 июня 2021 года.

Такое решение приняли руководители авиакомпании из-за того, что возникла необходимость облета территории Беларуси, а также последующего перераспределения пассажиропотока.

В авиакомпании отмечают, что в случае восстановления спроса на рейсы, следующие с пересадкой в ​​Польше или Украине, планируют восстановить.

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Для пассажиров, которые купили билеты, предлагают несколько вариантов относительно их применения: изменить дату путешествия на рейсы МАУ в течение действия билета при условии снятия ограничений аэропортом, обменять билет на промо-код с дополнительным 25% бонусом или вернуть свои средства.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью

После принудительной посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабмин с точки зрения безопасности украинцев и иностранных пассажиров.

Это решение поддержали Соединенные Штаты Америки. Также вскоре правительство США приостановило авиасообщение с Беларусью. Кроме того, США готовят санкции против Беларуси.

Источник: МАУ