МАУ призупинила старт рейсів між Україною та Польщею

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України повідомила про зміну своїх планів щодо відновлення польотів до Польщі з 18 червня 2021 року.

Таке рішення ухвалили керівники авіакомпанії через те, що виникла необхідність обльоту території Білорусі, а також наступного перерозподілу пасажиропотоку.

У авіакомпанії зазначають, що у випадку відновлення попиту рейси, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні, планують відновити.

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Для пасажирів, які купили квитки, пропонують декілька варіантів щодо їхнього застосування: змінити дату подорожі на рейси МАУ протягом дії квитка за умови зняття обмежень аеропортом, обміняти квиток на промо-код з додатковим 25% бонусом або повернути свої кошти.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю

Після примусової посадки літака Ryanair та затримання Романа Протасевича Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Таке рішення ухвалив Кабмін з огляду на безпеку українців та іноземних пасажирів.

Це рішення підтримали Сполучені штати Америки. Також згодом уряд США призупинив авіасполучення з Білоруссю. Крім того, США готують санкції проти Білорусі.

Джерело: МАУ