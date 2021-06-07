В Днепре завершили Большую стройку современного Олимпийского дома

Уже скоро в Днепре будет открыто современное спортивное пространство – Олимпийский дом, который завершит ансамбль из спорткомплекса и стадиона, построенных здесь несколькими годами ранее.

Новый спортивный хаб возведен в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка и вскоре сможет принять представителей олимпийской семьи Днепропетровщины.

О скором открытии Олимпийского дома говорится на сайте Днепропетровской ОГА.

Олимпийский дом был построен с нуля. В двухэтажном здании разместились большой конференц-зал, коворкинг и музей спортивных достижений региона.

Здесь устроена также крытая веранда для наблюдения за матчами, проходящими на соседнем стадионе.

— На месте заброшенного стадиона создали современное спортивное пространство. Олимпийская семья региона получила открытую и крытую арены. А теперь и современный хаб. Это мощная база для воспитания новых чемпионов, — сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Первый этаж нового хаба занимают конференц-зал на 160 мест, а также тренерские и раздевалки для команд, которые будут соревноваться на соседнем стадионе.

Второй этаж отведен для Олимпик-коворкинга, оборудованного веб-камерами и TV-экранами с доступом в интернет. Здесь будут работать ассистенты-модераторы. Воспользоваться коворкингом смогут представители федераций различных видов спорта.

С крытой веранды Олимпийского дома будет удобно наблюдать за матчами на стадионе.

Благодаря витражным окнам в пол с веранды открывается отличный вид для наблюдений за спортивными соревнованиями. Стекла веранды обеспечивают дополнительную шумоизоляцию.

Весь Олимпийский дом был построен с применением энергосберегающих технологий. Утепленный и вентилируемый фасад, современное led-освещение и автоматическое отопление, регулируемое в зависимости от погодных условий, позволят избежать лишних расходов при эксплуатации спортивного хаба.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и реконструировано 80 стадионов и 29 бассейнов.