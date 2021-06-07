У Дніпрі завершили Велике будівництво сучасного Олімпійського дому

Незабаром у Дніпрі буде відкрито сучасний спортивний простір – Олімпійський дім – який завершить ансамбль зі спорткомплексу і стадіону, побудованих тут кількома роками раніше.

Новий спортивний хаб зведений у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво і невдовзі зможе прийняти представників олімпійської родини Дніпропетровщини.

Про відкриття Олімпійського дому, що вже готується, йдеться на сайті Дніпропетровської ОДА.

Олімпійський дім був побудований з нуля. У двоповерховій будівлі розмістилися велика конференцзала, коворкінг і музей спортивних досягнень регіону.

Тут влаштована також крита веранда для спостереження за матчами, що проходять на сусідньому стадіоні.

– На місці занедбаного стадіону створили сучасний спортивний простір. Олімпійська родина регіону отримала відкриту і криту арени. А тепер і сучасний хаб. Це потужна база для виховання нових чемпіонів, – сказав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Перший поверх нового хабу займають конференцзала на 160 місць, а також тренерські та роздягальні для команд, які змагатимуться на сусідньому стадіоні.

Другий поверх відведений для Олімпік-коворкінгу, обладнаного веб-камерами та TV-екранами з доступом в інтернет. Тут працюватимуть асистенти-модератори. Скористатися коворкінгом зможуть представники федерацій різних видів спорту.

З критої веранди Олімпійського дому буде зручно спостерігати за матчами на стадіоні.

Завдяки вітражним вікнам у підлогу з веранди відкривається чудовий вид для спостережень за спортивними змаганнями. Скло веранди забезпечує додаткову шумоізоляцію.

Весь Олімпійський дім був побудований із застосуванням технологій енергозбереження. Утеплений і вентильований фасад, сучасне led-освітлення і автоматичне опалення, що регулюється залежно від погодних умов, дозволять уникнути зайвих витрат під час експлуатації спортивного хабу.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і реконструйовано 80 стадіонів і 29 басейнів.