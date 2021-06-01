Большая стройка превратила направление Днепр-Кривой Рог на европейскую трассу

Продолжается масштабный ремонт, реконструкция и строительство украинских дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

В мае завершились работы на одном из участков трассы Н-11 в Днепропетровской области. Фото обновленной дороги между Днепром и Кривым Рогом в районе пгт. Кринички показал в Facebook Юрий Голик.

В этом году роботы прошли на 44 км трассы от развязки на Пятихатки до Софиевки. Там положили новое асфальтовое покрытие, устроили съезды, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки.

Большая стройка превратила направление Днепр-Кривой Рог в европейскую трассу / 2 фотографии

Разметку нанесли холодным пластиком, что значительно увеличит срок ее службы.

— Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь — идеальная дорога, — отметил Голик.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко заявил, что вся сеть общегосударственных дорог между городами может быть обновлена Укравтодором до конца 2023 года.

В Киев пришла Большая стройка Зеленского

Столичный экспоцентр ВДНГ станет площадкой для формирования новых трендов спортивной инфраструктуры Украины.

На территории центра создадут современный урбан-парк для занятий спортом и активного отдыха, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.