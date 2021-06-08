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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Офис президента исправил в своем заявлении слова Байдена о ПДЧ в НАТО

Офис президента исправил в своем заявлении слова Байдена о ПДЧ в НАТО

Офис президента исправил слова президента США в заявлении об итогах разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена о плане действий относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Сперва в заявлении сообщалось, что Байден подчеркнул важность предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО, который направит страну на путь членства в альянсе.

Однако вскоре Белый дом сообщил, что президент США не высказывался в поддержку этого шага. После этого Офис президента поменял текст своего заявления.

— Он (Джо Байден, — Ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня, — говорится сейчас в заявлении.

Разговор Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что он — противник реализации проекта Северный поток-2.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Байден заверил Зеленского в гарантиях безопасности со стороны США. Также Зеленский рассказал президенту США о ситуации на Донбассе и концентрации войск Российской Федерации возле украинских границ.

Источник: Axios

Фото: Depositphotos

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