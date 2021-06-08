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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Офіс президента виправив у своїй заяві слова Байдена про ПДЧ у НАТО

Офіс президента виправив у своїй заяві слова Байдена про ПДЧ у НАТО

Офіс президента виправив слова президента США у заяві про підсумки розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена про план дій щодо членства України в Північноатлантичному альянсі.

Спочатку в заяві повідомлялося, що Байден наголосив на важливості надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, який направить країну на шлях членства в альянсі.

Однак незабаром Білий дім повідомив, що президент США не висловлював підтримки цьому кроку. Після цього Офіс президента змінив текст своєї заяви.

– Він (Джо Байден, – Ред.) запевнив, що позицію України обов’язково буде враховано під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня, – йдеться наразі у заяві.

Розмова Байдена та Зеленського

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським наголосив, що він – противник реалізації проекту Північний потік-2.

Телефонна розмова Байдена та Зеленського відбулася 7 червня. Байден запевнив Зеленського у гарантії безпеки з боку США. Також Зеленський розповів президенту США про ситуацію на Донбасі та концентрацію військ Російської Федерації біля українських кордонів.

Джерело: Axios

Фото: Depositphotos

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