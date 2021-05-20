Президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя Дня незалежності України.

Ввін зазначив, що велике свято незалежності триватиме три дні.

22 серпня відбудеться премія, яка відзначатиме великих українців.

Читайте Зеленський назвав пріоритети для України

23 серпня, на День прапора України, у всіх обласних центрах піднімуть великі державні прапори.

Окрім цього, відбудеться концерт великих українців в Оперному театрі.

За словами Володимира Зеленського, на концерті будуть присутні лідери держав, які отримають запрошення на святкування Дня Незалежності.

Також 23 серпня буде проведено Саміт з деокупації Криму Кримська платформа.

День незалежності

24 серпня в Україні відбудеться одразу два військові паради – у Києві та Одесі.

Ввечері на стадіоні Олімпійський у Києві пройде великий концерт українських зірок.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що на свято в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією.