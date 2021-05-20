Президент Володимир Зеленський розповів, як проходитиме святкування 30-річчя Дня незалежності України.
Ввін зазначив, що велике свято незалежності триватиме три дні.
22 серпня відбудеться премія, яка відзначатиме великих українців.
23 серпня, на День прапора України, у всіх обласних центрах піднімуть великі державні прапори.
Окрім цього, відбудеться концерт великих українців в Оперному театрі.
За словами Володимира Зеленського, на концерті будуть присутні лідери держав, які отримають запрошення на святкування Дня Незалежності.
Також 23 серпня буде проведено Саміт з деокупації Криму Кримська платформа.
День незалежності
24 серпня в Україні відбудеться одразу два військові паради – у Києві та Одесі.
Ввечері на стадіоні Олімпійський у Києві пройде великий концерт українських зірок.
Окремо Володимир Зеленський зазначив, що на свято в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією.