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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Можно ли купаться в Одессе — результаты исследований воды

одеса пляжі

По результатам лабораторных исследований Одесского областного центра Минздрава, морская вода у побережья Одессы пригодна для купания и соответствует санитарным нормам.

Во время мониторингового исследования пробы морской воды были взяты с 22 одесских и областных пляжей и все показатели соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

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Исследование проводилось с 31 мая по 6 июня, а забор образцов проводили в контрольных точках, рядом с такими муниципальными пляжами:

  • Лузановка;
  • Ланжерон;
  • Отрада;
  • Дельфин;
  • Аркадия;
  • Чайка;
  • Курортный;
  • Золотой берег.

Где можно купаться в Киеве

Жителям и гостям столицы также хочется почувствовать прохладу в жаркий день и позагорать, но не каждое место у воды подходит для этого.

Также не рекомендуется купаться до того, как сообщат результат соответствия воды на столичных пляжах санитарно-гигиеническим нормам.

Но для тех, кто уже планирует отпуск в июле или августе, Факты ICTV собрали информацию обо всех лучших киевских пляжах.

Источник: ГУ “Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины”

Фото: Depositphotos

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