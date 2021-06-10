По результатам лабораторных исследований Одесского областного центра Минздрава, морская вода у побережья Одессы пригодна для купания и соответствует санитарным нормам.

Во время мониторингового исследования пробы морской воды были взяты с 22 одесских и областных пляжей и все показатели соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Исследование проводилось с 31 мая по 6 июня, а забор образцов проводили в контрольных точках, рядом с такими муниципальными пляжами:

Лузановка;

Ланжерон;

Отрада;

Дельфин;

Аркадия;

Чайка;

Курортный;

Золотой берег.

Где можно купаться в Киеве

Жителям и гостям столицы также хочется почувствовать прохладу в жаркий день и позагорать, но не каждое место у воды подходит для этого.

Также не рекомендуется купаться до того, как сообщат результат соответствия воды на столичных пляжах санитарно-гигиеническим нормам.

Но для тех, кто уже планирует отпуск в июле или августе, Факты ICTV собрали информацию обо всех лучших киевских пляжах.

Источник: ГУ “Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины”