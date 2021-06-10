По результатам лабораторных исследований Одесского областного центра Минздрава, морская вода у побережья Одессы пригодна для купания и соответствует санитарным нормам.
Во время мониторингового исследования пробы морской воды были взяты с 22 одесских и областных пляжей и все показатели соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Исследование проводилось с 31 мая по 6 июня, а забор образцов проводили в контрольных точках, рядом с такими муниципальными пляжами:
- Лузановка;
- Ланжерон;
- Отрада;
- Дельфин;
- Аркадия;
- Чайка;
- Курортный;
- Золотой берег.
Где можно купаться в Киеве
Жителям и гостям столицы также хочется почувствовать прохладу в жаркий день и позагорать, но не каждое место у воды подходит для этого.
Также не рекомендуется купаться до того, как сообщат результат соответствия воды на столичных пляжах санитарно-гигиеническим нормам.
Но для тех, кто уже планирует отпуск в июле или августе, Факты ICTV собрали информацию обо всех лучших киевских пляжах.
Источник: ГУ “Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины”