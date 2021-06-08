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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Где можно купаться в Одессе — список пляжей, готовых к курортному сезону

одеса пляжі

Из всех пляжей Одессы готовы к курортному сезону только два — Калетон и Нелл (Аркадия). Остальные 69 не имеют паспортов, дающих официальное разрешение для эксплуатации.

Об этом сообщили на заседании экологической комиссии Одесского горсовета. По словам заместителя начальника управления инженерной защиты Одессы Виталия Парфенова, паспорта еще для четырех пляжей подписаны частично.

Представители власти отмечают, что нередко работа по введению пляжей Одессы в сезонную эксплуатацию тормозится из-за предпринимателей, которые не предоставляют всех необходимых документов.

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Лучшие пляжи Одессы

Одесса несомненно является городом, который ассоциируется с отдыхом. Он славится своими пляжами и для большинства украинцев является лучшим местом для проведения отпуска.

Летом Одесса превращается в одно из самых привлекательных мест для туристов. Но главным преимуществом города является то, что в любое время здесь можно добраться до моря.

Подборку лучших пляжей Одессы 2021 — смотрите в нашем материале.

Источник: УНН

Фото: Depositphotos

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