За результатами лабораторних досліджень Одеського обласного центру МОЗ, морська вода біля узбережжя Одеси придатна для купання і відповідає санітарним нормам.

Під час моніторингового дослідження проби морської води були взять з 22 одеських та обласних пляжів і всі показники відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

Дослідження проводилось із 31 травня до 6 червня, а забір зразків проводили у контрольних точках, поруч із такими муніципальними пляжами:

Лузанівка;

Ланжерон;

Відрада;

Дельфін;

Аркадія;

Чайка;

Курортний;

Золотий берег.

Де можна купатись в Києві

Мешканцям та гостям столиці також хочеться відчути прохолоду у спекотний день та позасмагати, але не кожне місце біля води підходить для цього.

Також не рекомендовано купатися до того, як повідомлять результат відповідності води на столичних пляжах санітарно-гігієнічним нормам.

Але для тих, хто вже планує відпустку у липні чи серпні, Факти ICTV зібрали інформацію про всі найкращі київські пляжі.

Джерело: ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”