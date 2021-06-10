За результатами лабораторних досліджень Одеського обласного центру МОЗ, морська вода біля узбережжя Одеси придатна для купання і відповідає санітарним нормам.
Під час моніторингового дослідження проби морської води були взять з 22 одеських та обласних пляжів і всі показники відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
Дослідження проводилось із 31 травня до 6 червня, а забір зразків проводили у контрольних точках, поруч із такими муніципальними пляжами:
- Лузанівка;
- Ланжерон;
- Відрада;
- Дельфін;
- Аркадія;
- Чайка;
- Курортний;
- Золотий берег.
Де можна купатись в Києві
Мешканцям та гостям столиці також хочеться відчути прохолоду у спекотний день та позасмагати, але не кожне місце біля води підходить для цього.
Також не рекомендовано купатися до того, як повідомлять результат відповідності води на столичних пляжах санітарно-гігієнічним нормам.
Але для тих, хто вже планує відпустку у липні чи серпні, Факти ICTV зібрали інформацію про всі найкращі київські пляжі.
Джерело: ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”