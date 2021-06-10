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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Чи можна купатись в Одесі – результати досліджень води

одеса пляжі

За результатами лабораторних досліджень Одеського обласного центру МОЗ, морська вода біля узбережжя Одеси придатна для купання і відповідає санітарним нормам.

Під час моніторингового дослідження проби морської води були взять з 22 одеських та обласних пляжів і всі показники відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

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Дослідження проводилось із 31 травня до 6 червня, а забір зразків проводили у контрольних точках, поруч із такими муніципальними пляжами: 

  • Лузанівка;
  • Ланжерон;
  • Відрада;
  • Дельфін;
  • Аркадія;
  • Чайка;
  • Курортний;
  • Золотий берег.

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Мешканцям та гостям столиці також хочеться відчути прохолоду у спекотний день та позасмагати, але не кожне місце біля води підходить для цього.

Також не рекомендовано купатися до того, як повідомлять результат відповідності води на столичних пляжах санітарно-гігієнічним нормам.

Але для тих, хто вже планує відпустку у липні чи серпні, Факти ICTV зібрали інформацію про всі найкращі київські пляжі.

Джерело: ДУ “Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”

Фото: Depositphotos

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