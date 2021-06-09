Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине на летний период. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.

— Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не преодолен, — отметил он.

Виктор Ляшко отметил, что в Украине все еще должны действовать основные противоэпидемические ограничения, среди которых пребывание в масках в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.

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В то же время глава Минздрава добавил, что в случае ухудшения ситуации, министерство оперативно будет реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.

Кроме того, по словам Виктора Ляшко, летом планируют отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине действует до 30 июня 2021 года. Он предусматривает, что в зависимости от эпидситуации, на территории того или иного региона устанавливают один из уровней эпидопасности — красный, оранжевый, желтый или зеленый.

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