Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине на летний период. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время заседания правительства.
— Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период, поскольку коронавирус не преодолен, — отметил он.
Виктор Ляшко отметил, что в Украине все еще должны действовать основные противоэпидемические ограничения, среди которых пребывание в масках в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
В то же время глава Минздрава добавил, что в случае ухудшения ситуации, министерство оперативно будет реагировать и вводить желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.
Кроме того, по словам Виктора Ляшко, летом планируют отменить требования по заполненности залов, разрешить полноценное функционирование спортзалов и упростить процесс прохождения границ для возвращения из отпусков.
Адаптивный карантин в Украине
Адаптивный карантин в Украине действует до 30 июня 2021 года. Он предусматривает, что в зависимости от эпидситуации, на территории того или иного региона устанавливают один из уровней эпидопасности — красный, оранжевый, желтый или зеленый.
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