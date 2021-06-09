Зеленая зона карантина в Украине: что разрешено

Все области Украины официально вошли в зеленую зону карантина.
С приходом лета показатели заболеваемости, госпитализаций и загруженности коек с кислородом для больных Covid-19 существенно снизились.
Напомним, зеленая зона карантина предусматривает слабые ограничения, но не их отмены.
Обновленные карантинные требования
- Защитные маски — нужно носить во всех общественных местах.
- Кафе, бары, рестораны — смогут работать после 22.00 и до 7.00 утра.
- Общественный транспорт — перевозки пассажиров разрешено только в пределах сидячих мест.
- Массовые мероприятия — разрешено организовывать с участием более 50 человек, при условии не более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории.
- Кинотеатры — работать с наполненностью до 2/3 от общего количества мест.
На фоне ослабления карантина Кабмин вместе с Минздравом упростили условия пересечения границы для граждан Украины.
В то же время было обновлено требования к иностранцам и лицам без гражданства, которые планируют приехать в Украину.
Так, кроме страхового полиса, пограничникам нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, тест на выявление антител или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.
Зоны карантина в Украине
7 июня Кабмин внес изменения в постановление №583, которые ослабили карантин в Украине из-за спада заболеваемости коронавирусом.
Кроме этого, в документе изменили критерии для установления зеленой зоны карантина.
Подробности постановления Кабмина о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.