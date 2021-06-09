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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Украина в зеленой зоне: обновленные карантинные ограничения

Украина в зеленой зоне: обновленные карантинные ограничения

Все области Украины официально вошли в зеленую зону карантина.

С приходом лета показатели заболеваемости, госпитализаций и загруженности коек с кислородом для больных Covid-19 существенно снизились.

Напомним, зеленая зона карантина предусматривает слабые ограничения, но не их отмены.

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Обновленные карантинные требования

  • Защитные маски — нужно носить во всех общественных местах.
  • Кафе, бары, рестораны — смогут работать после 22.00 и до 7.00 утра.
  • Общественный транспорт — перевозки пассажиров разрешено только в пределах сидячих мест.
  • Массовые мероприятия — разрешено организовывать с участием более 50 человек, при условии не более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории.
  • Кинотеатры — работать с наполненностью до 2/3 от общего количества мест.

На фоне ослабления карантина Кабмин вместе с Минздравом упростили условия пересечения границы для граждан Украины.

В то же время было обновлено требования к иностранцам и лицам без гражданства, которые планируют приехать в Украину.

Так, кроме страхового полиса, пограничникам нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, тест на выявление антител или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

Зеленая зона карантина в Украине: что разрешено

Зоны карантина в Украине

7 июня Кабмин внес изменения в постановление №583, которые ослабили карантин в Украине из-за спада заболеваемости коронавирусом.

Кроме этого, в документе изменили критерии для установления зеленой зоны карантина.

Подробности постановления Кабмина о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

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