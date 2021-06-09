Зелена зона карантину в Україні: що дозволено

Всі області України офіційно увійшли до зеленої зони карантину.

З приходом літа показники захворюваності, госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем для хворих на Covid-19 істотно знизилися.

Нагадаємо, зелена зона карантину передбачає найслабші обмеження, але не їхнє скасування.

Оновлені карантинні вимоги

Захисні маски – потрібно носити в усіх громадських будівлях. Кафе, бари, ресторани – зможуть працювати після 22.00 та до 7.00 ранку. Громадський транспорт – перевезення пасажирів дозволено лише в межах сидячих місць. Масові заходи – дозволено організовувати за участі понад 50 осіб, за умови не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території. Кінотеатри – працюватимуть з наповненістю до 2/3 від загальної кількості місць.

На тлі послаблення карантину Кабмін разом із МОЗ спростили умови перетину кордону для громадян України.

Водночас було оновлено вимоги до іноземців та осіб без громадянства, які планують приїхати до України.

Так, окрім страхового полісу, прикордонникам потрібно пред’явити негативний тест на коронавірус, тест на виявлення антитіл або ж документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Зони карантину в Україні

7 червня Кабмін вніс зміни до постанови №583, які послабили карантин в Україні через спад захворюваності на коронавірус.

Крім цього, у документі змінили критерії для встановлення зеленої зони карантину.

Деталі постанови Кабміну про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.