На Киевщине умер раненый военный Руслан Шустров

10 июня умер военнослужащий 14-й ОМБР Руслан Шустров. Осенью прошлого года он получил тяжелые ранения и с тех пор находился на лечении.
Печальной новостью на своей странице в Facebook поделился волонтер Юрий Москаленко.
Он добавил, что сейчас многодетная семья Романа просит помочь с похоронами.
Долгое время военнослужащего лечили в Ирпенском госпитале, а в начале весны его отпустили домой для паллиативного ухода.
— Травмы были несовместимы с жизнью и родственники с волонтерами могли лишь облегчить его боль, — говорится в сообщении.
Роман Шустров жил в селе Розалиевка Белоцерковского района Киевской области. Похороны военнослужащего состоятся завтра, 11 июня.
На Донбассе погибла 22-летняя лейтенант ВСУ
О том, что в зоне ООС на Донбассе погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук, также стало известно 10 июня.
22-летняя девушка была выпускницей Академии сухопутных войск.
Службу лейтенант проходила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (Закарпатский легион).
Дома ее ждали мать и отец.