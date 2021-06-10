На Киевщине умер раненый военный Руслан Шустров

10 июня умер военнослужащий 14-й ОМБР Руслан Шустров. Осенью прошлого года он получил тяжелые ранения и с тех пор находился на лечении.

Печальной новостью на своей странице в Facebook поделился волонтер Юрий Москаленко.

Он добавил, что сейчас многодетная семья Романа просит помочь с похоронами.

Долгое время военнослужащего лечили в Ирпенском госпитале, а в начале весны его отпустили домой для паллиативного ухода.

— Травмы были несовместимы с жизнью и родственники с волонтерами могли лишь облегчить его боль, — говорится в сообщении.

Роман Шустров жил в селе Розалиевка Белоцерковского района Киевской области. Похороны военнослужащего состоятся завтра, 11 июня.

На Донбассе погибла 22-летняя лейтенант ВСУ

О том, что в зоне ООС на Донбассе погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук, также стало известно 10 июня.

22-летняя девушка была выпускницей Академии сухопутных войск.

Службу лейтенант проходила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (Закарпатский легион).

Дома ее ждали мать и отец.