На Київщині помер поранений військовий Руслан Шустров

10 червня помер військовослужбовець 14-ї ОМБР Руслан Шустров. Восени він отримав важкі поранення і перебував на лікуванні.
Сумною звісткою на своїй сторінці у Facebook поділився волонтер Юрій Москаленко.
Він додав, що наразі багатодітна родина Романа просить допомогти з похороном.
Довгий час військовослужбовця лікували в Ірпінському госпіталі, а на початку весни його відпустили додому для паліативного догляду.
– Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль, – йдеться у повідомленні.
Роман Шустров жив у селі Розаліївка Білоцерківського району на Київщині. Похорон військовослужбовця відбудеться завтра, 11 червня.
На Донбасі загинула 22-річна лейтенант ЗСУ
Про те, що в зоні ООС на Донбасі загинула 22-річна лейтенант ЗСУ Карина Шемчук, також стало відомо 10 червня.
22-річна дівчина була випускницею Академії сухопутних військ.
Службу лейтенант проходила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді (Закарпатський легіон).
Вдома на неї чекали мати та батько.