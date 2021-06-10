На Київщині помер поранений військовий Руслан Шустров

10 червня помер військовослужбовець 14-ї ОМБР Руслан Шустров. Восени він отримав важкі поранення і перебував на лікуванні.

Сумною звісткою на своїй сторінці у Facebook поділився волонтер Юрій Москаленко.

Він додав, що наразі багатодітна родина Романа просить допомогти з похороном.

Довгий час військовослужбовця лікували в Ірпінському госпіталі, а на початку весни його відпустили додому для паліативного догляду.

– Травми були несумісні з життям і родичі з волонтерами могли лише полегшити його біль, – йдеться у повідомленні.

Роман Шустров жив у селі Розаліївка Білоцерківського району на Київщині. Похорон військовослужбовця відбудеться завтра, 11 червня.

На Донбасі загинула 22-річна лейтенант ЗСУ

Про те, що в зоні ООС на Донбасі загинула 22-річна лейтенант ЗСУ Карина Шемчук, також стало відомо 10 червня.

22-річна дівчина була випускницею Академії сухопутних військ.

Службу лейтенант проходила у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді (Закарпатський легіон).

Вдома на неї чекали мати та батько.