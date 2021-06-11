Зеленская на конкурсе Наука — это она: хочу, чтобы появлялось больше известных звезд науки

В Киеве состоялась церемония награждения 12 победительниц всеукраинского конкурса эссе Наука — это она.

Творческим заданием конкурса было рассказать о вкладе в развитие науки и общества одной из 12 выдающихся украинских женщин-ученых. В соревновании приняли участие 561 девушка в возрасте от 14 до 21 года со всей Украины.

Финалистки получили ценные призы, а также мастер-класс c профессиональным редактором.

Кроме того, на вечере объявили обладательницу гран-при конкурса. Ею стала Анастасия Суворова из Киева, автор эссе о орнитологе Наталье Атамась.

За добытое первое место девушка получила грант на обучение в размере $4 тыс., предоставленных проектом Stem is Fem, а также $3,19 тыс., вырученных в ходе аукциона.

Лотами на благотворительных торгах стали 12 портретов ученых — героинь проекта, специально созданных известными украинскими иллюстраторами.

Также среди лотов были ювелирное украшение от Guzema Fine Jewelry, платье от бренда Gudu, бранч с рестораторами Еленой и Дмитрием Борисовыми, полет на вертолете над Чернобылем с инвестбанкиром Игорем Мазепой и тому подобное.

Обладательница гран-при призналась, что победа для нее стала неожиданностью. Участие в конкурсе она считает испытанием собственных сил.

— В тот период жизни я чувствовала тотальное разочарование в своих силах. Казалось, все, что я делаю, не приносит никаких результатов. Избрание моего эссе в финал — это событие, которое произошло в наиболее благоприятное время. Это был результат работы, который я могла видеть. Он вернул мне надежду и веру в свои силы, — поделилась победительница.

Девушка также рассказала, что уже знает, на что потратит выигранный грант — на оплату обучения на факультете кинорежиссуры, или магистратуру по культурологии в какой-нибудь из европейских стран.

— Самая большая моя мечта — это создавать качественный культурный контент в Украине. Снять украинское кино, которое будет интересным всему миру, или создать культурно-просветительскую организацию с интересными лекциями, мероприятиями, выставками, или же писать действительно качественные и необычные научные тексты по культурологии, — отметила Суворова.

Также финалистка проекта — Марта Швец, которая мечтает о карьере в журналистике, получила возможность стажировки в новостных редакциях StarLightMedia. Подарок финалистке вручил Вадим Карпьяк, ведущий Свободы слова на ICTV.

Другая финалистка — Анна Кузнева — пройдет стажировку в отделах медиагруппы, специализирующихся на теме big-data и инноваций. Награду Анне вручила корреспондент Вікна-новини Эмма Антонюк.

В мероприятии приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская. Она пообщалась с талантливыми девушками, а также обсудила с юными активистками, меняющими страну, роль молодежи и женщин в принятии решений в современной Украине.

— Я хочу, чтобы в нашем обществе слово звезда мы использовали не только когда речь идет о шоу-бизнесе или спорте, а чтобы у нас появлялось все больше известных и популярных звезд науки, — отметила Зеленская.

Арт-проект Наука — это она, а также конкурс эссе в рамках проекта проводила благотворительная образовательная организация Stem is Fem при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

Соведущим вечера и аукционистом стал инициатор проекта — ІТ-бизнесмен, соучредитель Roosh Tech и венчурной студии Pawa Сергей Токарев.

Предприниматель отметил, что за годы управленческого опыта в ІТ-сфере он заметил, что женщин в этой области меньше, чем мужчин. Однако среди самых талантливых инженеров женщин — больше.

— Я начал задумываться, почему так. И у меня появилась гипотеза. Если женщина уже приложила усилия и пробилась в техническую профессию через барьеры социума, кричащих, что это якобы не женское дело, то ей, закаленной, легче стать суперталантливой, — считает Токарев.

Проект Наука — это она реализован в рамках глобальной кампании UN Women Поколение равенства, призывающей к изменениям для достижения равноправия.

Портреты ученых, вместе с 12 победными работами конкурса эссе, станут экспонатами передвижной выставки.

Заказать экспозицию бесплатно может любое учебное либо образовательное учреждение Украины — школа, университет, библиотека и тому подобное. Расходы на транспортировку организаторы берут на себя.

Stem is Fem — это социально образовательный проект, занимающийся популяризацией Stem-специальностей среди украинских школьниц.

Генеральный партнер проекта — компания по поддержке стартапов в Украине Roosh Tech, коммуникационный партнер — агентство стратегических коммуникаций Truman. Информационный партнер проекта — StarLightMedia.