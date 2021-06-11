Зеленська на конкурсі Наука – це вона: хочу, щоб з’являлось більше відомих зірок науки

У Києві відбулася церемонія нагородження 12 переможниць загальноукраїнського конкурсу есе Наука – це вона.

Творчим завданням конкурсу було розповісти про внесок у розвиток науки та суспільства однієї з 12 видатних українських жінок-вчених. У змаганні взяли участь 561 дівчина віком від 14 до 21 року з усієї України.

Фіналістки отримали цінні призи, а також майстер-клас із професійною редакторкою.

Окрім того, на вечорі оголосили володарку ґран-прі конкурсу. Нею стала Анастасія Суворова з міста Києва, авторка есе про орнітологиню Наталію Атамась.

За здобуте перше місце дівчина отримала ґрант на навчання у розмірі $4 тис., наданих проектом Stem is Fem, а також $3,19 тис., одержаних під час аукціону.

Лотами на благодійних торгах стали 12 портретів науковиць – героїнь проекту, спеціально створених відомими українськими ілюстраторами.

Серед лотів були ювелірна прикраса від Guzema Fine Jewelry, сукня від бренда Gudu, бранч з рестораторами Оленою та Дмитром Борисовими, політ на вертольоті над Чорнобилем з інвестбанкіром Ігорем Мазепою тощо.

Володарка ґран-прі зізналася, що перемога для неї стала несподіванкою. Участь у конкурсі вона вважала випробуванням власних сил.

– У той період життя я відчувала тотальну зневіру в своїх силах. Здавалося, ніби все, що я роблю, не приносить жодних результатів. Обрання мого есе до фіналу – подія, що сталася в найбільш сприятливий час. Це був результат роботи, який я могла бачити. Він повернув мені надію та віру в свої сили, – поділилася переможниця.

Дівчина також розповіла, що вже знає, на що витратить виграний ґрант – на оплату навчання на факультеті кінорежисури, або магістратуру з культурології в якійсь із європейських країн.

– Найбільша моя мрія – створювати якісний культурний контент в Україні. Зняти українське кіно, яке буде цікавим усьому світові, або створити культурно-просвітницьку організацію з цікавими лекціями, заходами, виставками, або ж писати дійсно якісні та незвичні наукові тексти з культурології, – зауважила Суворова.

Також фіналістка проекту – Марта Швець, яка мріє про кар’єру у журналістиці, отримала можливість стажування у новинних редакціях StarLightMedia. Подарунок фіналістці вручив Вадим Карп’як, ведучий Свободи слова на ICTV.

Інша фіналістка – Анна Кузнєва – пройде стажування у відділах медіагрупи, що спеціалізуються на темі big-data та інновацій. Нагороду Анні вручила кореспондентка Вікна-новини Емма Антонюк.

У заході взяла участь перша леді України Олена Зеленська. Вона поспілкувалася із талановитими дівчатами, а також обговорила із юними активістками, що змінюють Україну, роль молоді та жінок в ухваленні рішень в сучасній Україні.

– Я хочу, щоб у нашому суспільстві слово зірка ми використовували не тільки коли йдеться про шоу-бізнес чи спорт, а щоб у нас з’являлося дедалі більше відомих і популярних зірок науки, – наголосила Зеленська.

Арт-проект Наука – це вона, а також конкурс есе в рамках проекту проводила благодійна освітня організація Stem is Fem за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

Співведучим вечора та аукціоністом став ініціатор проекту – ІТ-бізнесмен, співзасновник Roosh Tech та венчурної студії Pawa Сергій Токарєв.

Підприємець зауважив, що за роки управлінського досвіду в ІТ-сфері він помітив, що жінок у цій галузі менше, ніж чоловіків. Однак серед найталановитіших інженерів жінок – більше.

– Я став замислюватися, чому так. І у мене виникла гіпотеза. Якщо жінка вже доклала зусиль та пробилася у технічну професію через бар’єри соціуму, які кричать, що це нібито не жіноча справа, то їй, загартованій, легше стати суперталановитою, – вважає Токарєв.

Проект Наука – це вона реалізовано в рамках глобальної кампанії UN Women Покоління рівності, що закликає до змін задля досягнення рівноправ’я.

Портрети науковиць, разом із 12 переможними роботами конкурсу есе, стануть експонатами пересувної виставки.

Замовити експозицію безкоштовно може будь-який навчальний чи освітній заклад України – школа, університет, бібліотека тощо. Витрати на транспортування організатори беруть на себе.

Stem is Fem – соціальний освітній проект, що займається популяризацією Stem-спеціальностей серед українських школярок.

Генеральний партнер проекту – компанія з підтримки стартапів в Україні Roosh Tech, комунікаційний партнер – агентство стратегічних комунікацій Truman. Інформаційний партнер проекту – StarLightMedia.

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