Сотрудники Посольства Канады в Украине также решили примерить новую футбольную форму сборной Украины с Крымом и лозунгом Слава Украине! и Героям слава!.

В частности они пришли в таком необычном дресс-коде в офис на работу 11 июня.

Так, на официальной Twitter-странице канадского посольства появилось несколько фото, сделанных во время рабочего дня.

На одной из фотографий изображено, как сотрудники, сидя за офисным столом в новой форме, обсуждают какие-то вопросы.

— Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы, — подписали фото в соцсети.

???????? Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці! ???????? New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

Британские дипломаты одели форму сборной Украины

Также 11 июня сотрудники посольства Великобритании в Украине примеряли новую форму сборной по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020.

Дипломаты пожелали удачи всем командам — участницам турнира и выразили надежду, что победит сильнейший.