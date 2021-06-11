Сотрудники Посольства Канады в Украине также решили примерить новую футбольную форму сборной Украины с Крымом и лозунгом Слава Украине! и Героям слава!.
В частности они пришли в таком необычном дресс-коде в офис на работу 11 июня.
Так, на официальной Twitter-странице канадского посольства появилось несколько фото, сделанных во время рабочего дня.
На одной из фотографий изображено, как сотрудники, сидя за офисным столом в новой форме, обсуждают какие-то вопросы.
— Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы, — подписали фото в соцсети.
???????? Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці!
???????? New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP
— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021
Британские дипломаты одели форму сборной Украины
Также 11 июня сотрудники посольства Великобритании в Украине примеряли новую форму сборной по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020.
Дипломаты пожелали удачи всем командам — участницам турнира и выразили надежду, что победит сильнейший.