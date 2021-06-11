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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Новый дресс-код: Посольство Канады вышло на работу в форме сборной Украины

Посольство Канади

Сотрудники Посольства Канады в Украине также решили примерить новую футбольную форму сборной Украины с Крымом и лозунгом Слава Украине! и Героям слава!.

В частности они пришли в таком необычном дресс-коде в офис на работу 11 июня.

Так, на официальной Twitter-странице канадского посольства появилось несколько фото, сделанных во время рабочего дня.

На одной из фотографий изображено, как сотрудники, сидя за офисным столом в новой форме, обсуждают какие-то вопросы.

— Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы, — подписали фото в соцсети.

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Также 11 июня сотрудники посольства Великобритании в Украине примеряли новую форму сборной по футболу, в которой она будет играть на Евро-2020.

Дипломаты пожелали удачи всем командам — участницам турнира и выразили надежду, что победит сильнейший.

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