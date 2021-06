Сотрудники Посольства Канады в Украине также решили примерить новую футбольную форму сборной Украины с Крымом и лозунгом Слава Украине! и Героям слава!.

В частности они пришли в таком необычном дресс-коде в офис на работу 11 июня.

Так, на официальной Twitter-странице канадского посольства появилось несколько фото, сделанных во время рабочего дня.

На одной из фотографий изображено, как сотрудники, сидя за офисным столом в новой форме, обсуждают какие-то вопросы.

???????? Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці!

???????? New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021