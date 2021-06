Співробітники Посольства Канади в Україні також вирішили приміряти нову футбольну форму збірної України із Кримом і гаслом Слава Україні! та Героям слава!.

Зокрема вони прийшли у такому незвичному дрес-коді в офіс на роботу 11 червня.

Так, на офіційній Twitter-сторінці канадського посольства з’явилося кілька фото, зроблених під час робочого дня.

На одній із світлин зображено, як співробітники, сидячи за офісним столом у новій формі, обговорюють якісь питання.

???????? Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці!

???????? New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021