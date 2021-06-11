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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Новий дрес-код: Посольство Канади вийшло на роботу в формі збірної України

Посольство Канади

Співробітники Посольства Канади в Україні також вирішили приміряти нову футбольну форму збірної України із Кримом і гаслом Слава Україні! та Героям слава!.

Зокрема вони прийшли у такому незвичному дрес-коді в офіс на роботу 11 червня.

Так, на офіційній Twitter-сторінці канадського посольства з’явилося кілька фото, зроблених під час робочого дня.

На одній із світлин зображено, як співробітники, сидячи за офісним столом у новій формі, обговорюють якісь питання.

– Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці, – підписали фото в соцмережі.

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Також 11 червня співробітники Посольства Великої Британії в Україні приміряли нову форму збірної з футболу, в якій вона гратиме на Євро-2020.

Дипломати побажали успіху всім командам – учасницям турніру та висловили надію, що переможе найсильніший.

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