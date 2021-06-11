Не могли не приміряти: британські дипломати показали фото в новій формі збірної України

Співробітники посольства Великобританії в Україні приміряли нову форму збірної з футболу, в якій вона буде грати на Євро-2020.

Відповідне фото в п’ятницю, 11 червня, було опубліковане на офіційній сторінці диппредставництва в соціальній мережі Facebook.

– Ми просто не могли не приміряти нову форму, на якій зображена карта України в її міжнародно-визнаних кордонах, включно з Кримом.

Дипломати побажали успіху всім командам-учасницям турніру та висловили надію, що на Євро-2020 переможе найсильніший.

Євро-2020: календар матчів

Довгоочікуване Євро-2020, яке було перенесене на рік через пандемію коронавірусу, стартує вже 11 червня.

Футбольний форум триватиме місяць та завершиться 11 липня.

Відкриття турніру відбудеться на Стадіо Олімпіко в Римі, а вирішальний матч пройде в Лондоні на легендарному стадіоні Уемблі.