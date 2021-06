УАФ хочет сделать лозунги на форме сборной Украины официальными футбольными символами

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает предоставить лозунгам Слава Украине! и Героям Слава! статус официальных футбольных символов.

Как отметил президент УАФ Андрей Павелко, 11 июня на рассмотрение членов исполкома Ассоциации вынесут два вопроса:

утверждения статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов Слава Украине! и Героям Слава!;

утверждения малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

— Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства, — объяснил Павелко.

По его словам, такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки УАФ и сборной после презентации новой формы на Евро-2020.

Вместе с тем президент УАФ убежден, что при любых обстоятельствах эти лозунги не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, способной искоренить эти слова из сознания украинцев.

По его словам, пытаясь убрать из футболок украинских футболистов два слова, Россия способствовала тому, что сейчас все международные СМИ и соцсети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!.

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку нового дизайна формы национальной сборной, и за неравнодушие, откровенные публичные позиции и искреннюю реакцию на соответствующие события.

10 июня Андрей Павелко отправился в Рим, чтобы обсудить запрет УЕФА на надпись Героям слава! на футболках сборной Украины.

Собственно запрет инициировал Российский футбольный союз.

Источник: Андрей Павелко