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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

УАФ хочет сделать лозунги на форме сборной Украины официальными футбольными символами

Форма збірної України

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает предоставить лозунгам Слава Украине! и Героям Слава! статус официальных футбольных символов.

Как отметил президент УАФ Андрей Павелко, 11 июня на рассмотрение членов исполкома Ассоциации вынесут два вопроса:

  • утверждения статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов Слава Украине! и Героям Слава!;
  • утверждения малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

— Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства, — объяснил Павелко.

По его словам, такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки УАФ и сборной после презентации новой формы на Евро-2020.

Вместе с тем президент УАФ убежден, что при любых обстоятельствах эти лозунги не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, способной искоренить эти слова из сознания украинцев.

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По его словам, пытаясь убрать из футболок украинских футболистов два слова, Россия способствовала тому, что сейчас все международные СМИ и соцсети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!.

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку нового дизайна формы национальной сборной, и за неравнодушие, откровенные публичные позиции и искреннюю реакцию на соответствующие события.

10 июня Андрей Павелко отправился в Рим, чтобы обсудить запрет УЕФА на надпись Героям слава! на футболках сборной Украины.

Собственно запрет инициировал Российский футбольный союз.

Источник: Андрей Павелко

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