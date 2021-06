УАФ хоче зробити гасла на формі збірної України офіційними футбольними символами

Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує надати гаслам Слава Україні! і Героям Слава! статус офіційних футбольних символів.

Як зазначив президент УАФ Андрій Павелко,11 червня на розгляд членів виконкому Асоціації винесуть два питання:

затвердження статусу офіційних футбольних символів України — гасел Слава Україні! і Героям Слава!;

затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей.

– Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави, – пояснив Павелко.

За його словами, така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки УАФ і збірної після презентації нової форми на Євро-2020.

Водночас президент УАФ переконаний, що за будь-яких обставин ці гасла не можуть нікуди зникнути, тому що немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців.

За його словами, намагаючись прибрати з футболок українських футболістів два слова, Росія сприяла тому, що нині усі міжнародні ЗМІ та соцмережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!.

Також він подякував уболівальникам за підтримку нового дизайну форми національної збірної, та за небайдужість, відверті публічні позиції і щиру реакцію на відповідні події.

10 червня Андрій Павелко поїхав до Риму, щоб обговорити заборону УЄФА на напис Героям слава! на футболках збірної України.

Власне заборону ініціював Російський футбольний союз.

Джерело: Андрій Павелко