В Харькове создадут 127 км велопешеходных маршрутов и единую сеть парковых зон – Терехов

В Харькове создадут Зеленый каркас — сеть из 127 км пешеходных и велосипедных дорожек, парков и зеленых зон.

Это позволит не только воплотить лучшие наработки урбанистов, но и сделать город более комфортным, экологичным и открытым для активного образа жизни, сообщают местные СМИ.

Идею поддержал исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, ведь она полностью соответствует целям Стратегии развития Харькова до 2030 года.

— Идея соединить все парковые зоны Харькова зрела давно. Я знаю, что разработчики проекта по несколько раз пешком прошли 127 километров этих маршрутов, которые они предлагают превратить в зеленые коридоры. Не просто нарисовали схему, а продумывали каждую мелочь. Спроектировали наиболее оптимальные для ландшафта Харькова решения, — сказал Терехов.

Проект Зеленого каркаса предполагает создание 62 км освещенных велосипедных и пешеходных дорожек, а также озеленение 27,4 км улиц, реконструкцию около 19 км улочек частного сектора и почти столько же велопешеходных дорожек в спальных районах и садово-парковых зонах.

В Харькове уже несколько лет создают инфраструктуру для занятий спортом и активного образа жизни. Только в этом году в городе появилось более 20 км велосипедных дорожек в лесопарковых зонах.

Кроме того, в ближайшее время качественными велодорожками соединят центр города и студенческий городок.

Ранее и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что город вернет к жизни стадион Металлист и будет развивать собственную футбольную школу.