У Харкові створять Зелений каркас – мережу зі 127 км пішохідних і велосипедних доріжок, парків і зелених зон.

Це дозволить не лише втілити найкращі напрацювання урбаністів, але й зробити місто більш комфортним, екологічним і відкритим для активного способу життя, повідомляють місцеві ЗМІ.

Ідею підтримав виконувач обов’язків міського голови Ігор Терехов, адже вона повністю відповідає цілям Стратегії розвитку Харкова до 2030 року.

– Ідея поєднати всі паркові зони Харкова зріла давно. Я знаю, що розробники проекту по кілька разів пішки пройшли 127 кілометрів цих маршрутів, які вони пропонують перетворити в зелені коридори. Не просто намалювали схему, а продумували кожну дрібницю. Спроектували найбільш оптимальні для ландшафту Харкова рішення, – сказав Терехов.

Проект Зеленого каркасу передбачає створення 62 км освітлених велосипедних і пішохідних доріжок, а також озеленення 27,4 км вулиць, реконструкцію близько 19 км вуличок приватного сектору і майже стільки ж велопішохідних доріжок у спальних районах і садово-паркових зонах.

У Харкові вже кілька років створюють інфраструктуру для занять спортом та активного способу життя. Тільки цьогоріч у місті з’явилося понад 20 км велосипедних доріжок у лісопаркових зонах.

Крім того, найближчим часом якісними велодоріжками з’єднають центр міста і студентське містечко.

Раніше в.о. мера Харкова Ігор Терехов заявив, що місто поверне до життя стадіон Металіст і розвиватиме власну футбольну школу.